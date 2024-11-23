رغم فوائده.. احذر فيتامين E قد يكون خطيرًا في هذه الحالات

كتبت- نرمين ضيف الله

يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين E باتباع نظام غذائي متوازن. تشير بعض الأبحاث إلى أن العلاج بفيتامين E قد يساعد في إبطاء تفاقم داء الزهايمر إذا شُخصت إصابة الشخص به بدرجة من خفيفة إلى متوسطة.

لكن مع ذلك، فإن تناول فيتامين E عن طريق الفم قد يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا. كما أن استخدام المكمِّل الغذائي قد يُعرِّضك لمخاطر أخرى بالغة، خاصة عند تناوله بجرعات عالية، وإذا كانت لديك حالات صحية أخرى أو كنت قد تعرضت لنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفق ما يو كلينك المعني بالصحة.

الأمان والأثار الجانبية

عادةً ما يعتبر استخدام فيتامين E عن طريق الفم آمنًا بصفة عامة عند تناوله بالجرعات السليمة. ولكن قد يؤدي تناول فيتامين E عن طريق الفم في حالات نادرة إلى ما يلي:

· الغثيان

· الإسهال

· التقلصات المعوية

· الإرهاق

· الضعف

· الصداع

· تشوش الرؤية

· الطفح الجلدي

· قصور الغدد التناسلية

· زيادة تركيز الكرياتينين في البول (بيلة الكرياتينين)

قد يؤدي تناول فيتامين E بجرعات عالية إلى زيادة احتمالية التعرض لبعض الآثار الجانبية. كذلك، هناك مخاوف من أن الأشخاص ذوي المشكلات الصحية الذين يتلقون جرعات عالية من فيتامين E يكونون أكثر عُرضة لخطر الوفاة.

حالات يجب التحدث فيها إلى طبيبك قبل استخدام فيتامين E :

· نقص فيتامين K

· إحدى حالات تلف شبكية العين (التهاب الشبكية الصباغي)

· اضطرابات النزيف

· السكري

· وجود تاريخ مرضي من الإصابة السابقة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

· سرطان الرأس والعنق

· أمراض الكبد