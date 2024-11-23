دراسة جديدة تربط بين المكملات الغذائية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان

في مفاجأة صادمة، حذرت خبيرة التغذية نيكول أندروز، 38 عاماً، وهي أخصائية تغذية مسجلة، ومقرها واشنطن، في علاج السرطان من أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بهذا المرض الفتاك.

فما هي الأسباب التي تدفع الخبراء إلى هذا التحذير؟ وكيف يمكن للمكملات الغذائية، التي تعتبر في نظر الكثيرين مصدراً للصحة والعافية، أن تتحول إلى سموم تهدد حياتنا؟

وبحسب "ديلي ميل"، أوضحت أندروز أن الجرعات العالية من بعض الفيتامينات يمكن أن تتحول إلى جزيئات ضارة تسمى الجذور الحرة، والتي قد تؤدي إلى سلسلة من تلف الخلايا تؤدي إلى السرطان.

وأوضحت: "لسوء الحظ، يقع الناجون من السرطان فريسة للعديد من الأشخاص الذين يبيعون المكملات الغذائية. يحاولون إقناعك بتناول كل هذه المكملات المختلفة ليقولوا إنها الطريقة لإزالة السموم وتقليل السرطان".

متى تتناول المكملات؟

ونصحت أندروز "لا تتناول المكملات الغذائية إلا إذا كان لديك نقص حقيقي سيظهره لك طبيبك، ويثبته لك من خلال نتائج المختبر".

كما أكدت دراسات عديدة، منها دراسة أجريت عام 2023، ونشرت في "كلينيكال إنفستيجيشن"، أن الجرعات العالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وفيتامين هـ يمكن أن تساعد في نمو الأورام.

ووجدت دراسة أخرى أجراها خبراء في جامعة كولورادو عام 2015 أن الذين تناولوا فيتامينات ومعادن إضافية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.

ما الجرع الموصى بها؟

الجرعة الموصى بها وهي 7 ملج في اليوم.