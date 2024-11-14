فائدة غير متوقعة يقدمها النشاط البدني للدماغ

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص النشيطين -سواء نشاط عال أو منخفض- تشهد الوظائف المعرفية لأدمغتهم تحسنا كبيرا، كما لو كانوا أصغر 4 سنوات.

وتضمنت الأنشطة: المشي مع الكلب، أو القيام بالأعمال المنزلية، أو الركض.

وأجريت الدراسة في جامعة ولاية بنسلفانيا، بمشاركة 204 أشخاص أعمارهم بين 40 و65 عاماً، من عرقيات مختلفة.

ووجد الباحثون أنه عندما أبلغ المشاركون عن نشاطهم البدني في وقت ما خلال 3.5 ساعة السابقة، أظهروا تحسناً في سرعة معالجة المعلومات يعادل كونهم أصغر بـ 4 سنوات.

وفي حين لم يلاحظ التحسن في الذاكرة العاملة، فإن وقت الاستجابة أثناء مهمة الذاكرة العاملة يعكس التحسن في سرعة المعالجة.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، استفاد فريق البحث من تقنية الهواتف الذكية للتفاعل مع المشاركين عدة مرات خلال حياتهم اليومية العادية باستخدام بروتوكول يسمى التقييم اللحظي البيئي.

وعلى مدار 9 أيام، سجل المشاركون دخولهم 6 مرات في اليوم، كل 3.5 ساعة تقريباً.

كل حركة مهمة

وقال جوناثان هاكون، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب وعلم النفس: "لا يتعين عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتجربة جميع الفوائد المحتملة للنشاط البدني. كل حركة مهمة".

وأضاف "نصبح أبطأ مع تقدمنا ​​​​في السن، سواء جسدياً أو معرفياً. والفكرة هنا هي أنه يمكننا مواجهة ذلك مؤقتاً من خلال الحركة".

ولاحظ الباحثون أن الذين أفادوا بأنهم نشطون بشكل متكرر شهدوا فوائد قصيرة المدى أكبر مقارنة بمن أفادوا بنشاط بدني أقل بشكل عام.



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