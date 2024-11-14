خبر سار لكبار السن .. هذا الفيتامين يخفض ضغط الدم

كشفت دراسة حديثة، أن مكملات فيتامين د، تلعب دورًا فعالًا في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، لدى كبار السن، وخاصًة أصحاب الوزن الزائد، مع الحرص على الجرعة.



وقالت الدكتورة غادة الحاج فليحان الباحثة من المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت: "وجدت دراستنا أن مكملات فيتامين د قد تعمل على خفض ضغط الدم لدى مجموعات فرعية محددة، مثل: كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة وربما من لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين".

وبحسب "هيلث داي"، تتبع الباحثون صحة 221 من كبار السن المصابين بالسمنة، والذين تناولوا إما 600 وحدة دولية أو 3750 وحدة دولية من مكملات فيتامين د يومياً لمدة عام.

وأظهرت النتائج أن المكملات خفضت ضغط الدم لديهم، لكن الجرعات الأعلى لم تقدم فوائد إضافية.

وقال الباحثون إن الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د هي 600 وحدة دولية، أو حوالي 15 ميكروغراماً.

وأفاد البحث بأن مكملات فيتامين د قد تعمل على خفض ضغط الدم لدى كبار السن الذين يعانون من السمنة، ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لديهم.



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