راقبها في الفم .. أعراض تحذيرية تكشف مشاكل صحية خطيرة

نصح أحد الأطباء على ضرورة متابعة الأعراض التي تظهر في الفم، وذلك لخطورة الأمراض التي تكشفها ويمكنها أن تهدد الصحة العامة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

قال الطبيب رضوان محمود، إن صحة الفم قد تكون مؤشرا مبكرا لمشاكل صحية كبيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح أنه من الضروري زيارة طبيب الأسنان مرتين على الأقل في السنة لإجراء الفحوصات الدورية والتنظيف، مشيرا إلى أهمية تحليل صحة الفم بانتظام إلى جانب العناية اليومية بالأسنان باستخدام الفرشاة والخيط.

وقال: "إذا لاحظت أي تغييرات أو ألم في فمك، يجب استشارة طبيب الأسنان أو أخصائي الرعاية الصحية على الفور".

وتابع الدكتور محمود أن هناك عدة علامات في الفم يجب أن ينتبه لها الأشخاص، وهي:

نزيف اللثة والتهابها

قد يشير نزيف اللثة أو آلامها إلى أمراض اللثة، التي قد تكون أيضا مؤشرا على مشكلات صحية أخرى.

وقال محمود: "أمراض اللثة قد تترافق مع حالات كامنة مثل مرض السكري، الذي يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر العدوى".

وأضاف أن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، ما يعزز تسوس الأسنان ويسبب تقرحات في الفم. كما أن مرض اللثة يمكن أن يسبب فقدان الأسنان ورائحة الفم الكريهة. وأشار أيضا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، حيث يمكن للبكتيريا من اللثة المصابة أن تنتقل إلى مجرى الدم وتسبب التهابا في الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر حدوث التهابات في القلب والشرايين.

ألم الفك أو عدم الراحة

في بعض الحالات النادرة، قد يكون الألم أو عدم الراحة في الفك مؤشرا على مشكلة صحية خطيرة مثل النوبة القلبية.

وقال محمود: "يمكن أن يكون ألم الفك ناجما عن إشارات ألم تأتي من القلب، حيث تتشارك الأعصاب التي تنقل الألم من القلب والفك في المسار العصبي نفسه". وبالتالي، يمكن أن يكون الألم في الفك في بعض الأحيان إنذارا مبكرا لمشاكل في القلب.

تساقط الأسنان



إذا بدأت أسنانك في السقوط، فقد يكون ذلك علامة على مرض اللثة المتقدم أو حتى هشاشة العظام، التي قد تؤثر على كثافة العظام في الفك.

وقال محمود: "لقد أظهرت الدراسات وجود علاقة بين هشاشة العظام وفقدان العظام في الفك، ما يؤدي إلى زيادة خطر تذبذب الأسنان".

تغيرات في مينا الأسنان

أوضح محمود: "إذا لاحظت أن أسنانك أصبحت متآكلة، فقد يكون ذلك نتيجة لاضطرابات في الأكل مثل الشره المرضي أو ارتداد الحمض المعدي، حيث يتسبب التقيؤ المتكرر في تآكل مينا الأسنان".

رائحة الفم الكريهة

قد تكون نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك جفاف الفم أو تناول بعض الأطعمة. لكن، يمكن أن تكون أيضا مؤشرا على أمراض اللثة أو مشكلات صحية أخرى.

وأضاف محمود: "رائحة الفم الكريهة قد تكون علامة على حالات أكثر خطورة مثل عدوى الجيوب الأنفية أو مرض السكري أو مشاكل في الكبد والكلى".

تقرحات الفم

يجب أن يتم فحص أي تقرحات أو كتل جديدة في الفم لدى طبيب الأسنان.

وقال محمود: "قد تكون هذه القروح نتيجة لعدوى فطرية، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون علامة على أمراض خطيرة مثل سرطان الفم، الذي يبدأ غالبا كبقعة بيضاء أو حمراء صغيرة".

ونصح محمود بضرورة متابعة أي تغيرات تحدث في الفم، فصحة الفم ليست فقط دليلا على صحة الأسنان، بل هي أيضا مرآة لصحة الجسم بشكل عام.



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