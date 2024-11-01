5 أطعمة يجب تجنبها فور الاستيقاظ.. احمِ كليتيك وخصوبتك

كتبت- أسماء العمدة:

تناول وجبة الإفطار صحية ومتوازنة أمر بالغ الأهمية لبدء اليوم بنشاط وحيوية، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها فور الاستيقاظ، خاصةً إذا كنتِ تعانين من مشاكل في الكلى أو الخصوبة، حسبما ذكر أحمد صلاح لـ"مصراوي".

- الأطعمة الدسمة والمقلية

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من الضغط على الكلى والقلب، كما أنها تبطئ عملية الهضم وتسبب الشعور بالثقل والانتفاخ.

بدلًا من ذلك، اختاري الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- الأطعمة الحارة والتوابل القوية

قد تزيد الأطعمة الحارة والتوابل القوية من تهيج الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الحموضة والإحساس بالحرقة، كما أنها تزيد من ضغط الدم وتؤثر على وظائف الكلى.

استبدلي الأطعمة الحارة بالتوابل الخفيفة مثل الكزبرة والشبت والبقدونس.

- الأطعمة المصنعة والجاهزة

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والسكر والدهون المتحولة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، كما أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

حضري وجباتك في المنزل باستخدام مكونات طازجة وطبيعية.

-الأطعمة الغنية بالسكريات

يؤدي الإفراط في تناول السكريات إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، مما يؤثر سلبًا على وظائف الكلى، كما أن السكر يسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم، ما يؤثر على الطاقة والتركيز.

استبدلي السكريات المضافة بالفواكه الطازجة أو العسل الطبيعي باعتدال.

- الأطعمة الغنية بالكافيين

يزيد الكافيين من إنتاج حمض المعدة، ما يسبب تهيج المعدة والأمعاء، كما أنه يعمل كمدر للبول، ما يؤدي إلى الجفاف وزيادة الضغط على الكلى.

هناك بدائل صحية تغني عن القهوة والشاي، فيمكنك شرب الماء الدافئ مع الليمون أو الأعشاب.

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