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ما أسباب وأعراض نوبات الهلع؟

11:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

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نوبة الهلع هي شعور مفاجئ بالخوف والقلق الشديد، وقد تسبب أعراض جسدية ملحوظة.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تسبب نوبة الهلع أعراض مشابهة لـ النوبة القلبية، مثل ألم الصدر وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقد لا يتحدث الشخص الذي يعاني من نوبة هلع بوضوح بسبب القلق الشديد، وفي بعض الحالات، قد يبدو الشخص هادئا رغم المعاناة الداخلية.

أعراض نوبات الهلع:

- تسارع ضربات القلب.

- الشعور بالإغماء.

- التعرق.

- الغثيان.

- ألم الصدر.

- ضيق التنفس.

- الارتعاش.

- الهبات الساخنة.

- القشعريرة.

- الدوخة.

- شعور بالرعب أو الخوف من الموت.

وتستمر معظم نوبات الهلع من 5 إلى 20 دقيقة، لكن بعضها قد يمتد حتى ساعة.

طرق التفرقة بين النوبة القلبية والهلع؟

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر وخفقان القلب وضيق في التنفس، فقد يكون من الصعب التمييز بين النوبة القلبية ونوبة الهلع.

وعادة ما تبدأ النوبات القلبية بشكل تدريجي، مع شعور خفيف بالانزعاج يتزايد مع مرور الوقت، وقد تأتي النوبات وتختفي قبل حدوث النوبة القلبية بالفعل.

وتحدث النوبة القلبية عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب نتيجة انسداد الشرايين التاجية.

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نوبات الهلع لنوبة القلبية لفرق بين النوبة القلبية ونوبات الهلع لم الصدر
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