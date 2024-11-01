فاكهة تحسن الجهاز الهضمي وتقوي المناعة.. تناولها

كشفت الدكتورة ناتاليا ديانوفا خبيرة التغذية الروسية أن فاكهة الكاكا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ما يسهم في الوقاية من بعض الأمراض.

وتحتوي 100 جرام من الكاكا على ربع حاجة الجسم اليومية من البيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين А، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تؤثر على الجلد والأغشية المخاطية والرؤية، وفقا لموقع "aif.ru".

وأيضا تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم المفيد للقلب والأوعية الدموية، ونسبة بسيطة من الحديد.

كما تحتوي 100 جرام منه على 40-50 % من حاجة الجسم اليومية من اليود الضروري لعمل الغدة الدرقية والجهاز العصبي والمناعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الفاكهة على نسبة جيدة من البيكتين وهي ألياف غذائية تحسن عمل الجهاز الهضمي وتمتص المواد الضارة.

ويمكن للشخص السليم تناول 150 جرام من الكاكا الطازجة يوميا.

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