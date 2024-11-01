دراسة: البروتين يعزز صحة مرضى سرطان القولون

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ألبرتا أن تناول كميات كبيرة من البروتين قد يساعد المرضى بسرطان القولون والمستقيم على الحفاظ على كتلة العضلات الأساسية أثناء العلاج الكيميائي.

وقسم المشاركون إلى مجموعتين، وطُلب منهم تناول البروتين إما جرام واحد لكل كيلوجرام من وزنهم، أو تشجيعهم على الوصول إلى ضعف هذا المقدار، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأظهرت النتائج بالرغم من أن المرضى وجدوا صعوبة في تناول هذا القدر، إلا أن حوالي نصفهم حافظ على كتلة العضلات أو حتى اكتسبها ببساطة بتناول المزيد من البروتين.

وقالت الدكتورة كارلا برادو الباحثة الرئيسية: "هذا إنجاز كبير بالنظر إلى التأثيرات المهدرة للعضلات بسبب السرطان والعلاج الكيميائي".

وتتسبب أعراض سرطان القولون والمستقيم في ضعف الشهية، والغثيان، والإسهال، والإمساك، وتغير التذوق.

وسرطان القولون والمستقيم هو ثاني أكبر سبب للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت الأبحاث أن ما يصل إلى نصف المصابين بهذا النوع من السرطان يعانون من انخفاض كتلة العضلات، عند تشخيص إصابتهم.

ويقلل فقدان كتلة العضلات، الوظائف الجسدية اليومية، ونوعية الحياة، ويزيد أيضاً من خطر المضاعفات أثناء العلاج، ويخفض معدلات البقاء على قيد الحياة.

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