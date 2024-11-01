نظام غذائي يعالج اضطرابات الدورة الشهرية- دراسة تكشف

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو أن زيادة الكيتونات في الدم من خلال اتباع نظام غذائي أو مكملات الكيتو قد تسهم في ضبط الدورة الشهرية غير المنتظمة وإعادة الدورة الشهرية التي توقفت.

وفي دراسة قارنت نتائج فقدان الوزن على الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون والكيتونية مع وبدون إضافة مكملات الكيتون، أبلغت 11 من 13 مشاركة قبل انقطاع الطمث اللاتي حققن الكيتوزية الغذائية عن تغيير واحد على الأقل في تواتر الدورة الشهرية أو شدتها، أو كل منهما، أثناء التدخل، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ولم تبلغ النساء اللائي يتبعن أنظمة غذائية منخفضة الدهون عن أي تغيير في دوراتهن الشهرية.

وفي الدراسة فقدت جميع النساء نفس النسبة من الوزن، وكان متوسط ​​أعمارهن 34 عاما، وجميعهن يتمتعن بصحة جيدة ولكنهن يعانين من زيادة الوزن، بحسب "مديكال إكسبريس".

وهناك 6 نساء انقطعت لديهن الدورة منذ أكثر من عام، شعرن وكأن دوراتهن الطبيعية قد انتهت، ثم بدأت في العودة بالفعل خلال اتباع نظام كيتو الغذائي.

ووجود الكيتونات قد يساعد على تنظيم صحة المرأة فيما يتعلق بتأثيرات الغدد الصماء، والتأثيرات الإدراكية والأيضية."

ويحول نظام كيتو الدهون إلى كيتونات تستخدمها الخلايا في الجسم والدماغ كبديل للجلوكوز.

كما ترفع المكملات الغذائية من مستويات الكيتونات في الدم دون تغيير في عادات الأكل، وقد تم تصميمها جميعاً لوضع الجسم في حالة الكيتوزية الغذائية، وهي حالة الجسم عندما يكون لديه وصول أكبر إلى الكيتونات كوقود.

حالة الكيتوزية الغذائية

ومن إحدى المشاركات تبلغ من العمر 33 عاما ولم يكن لديها دورة شهرية في حياتها. لقد أتتها الدورة الشهرية لأول مرة بعد أن كانت في حالة الكيتوزية الغذائية لمدة 5 أيام.

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