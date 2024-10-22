5 طرق طبيعية لتعزيز فيتامين د وحماية صحتك

نقص فيتامين د من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وذلك بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، واتباع أنظمة غذائية غير متوازنة.

يؤثر نقص هذا الفيتامين على صحة العظام والأسنان، ويضعف الجهاز المناعي، ويسبب ظهور العديد من الأمراض المزمنة.

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الطبيعية والسهلة لتعزيز مستويات فيتامين د في الجسم، وتحسين الصحة العامة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

أهمية فيتامين د

صحة العظام

يساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما يعزز صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الجهاز المناعي

يعزز وظيفة الجهاز المناعي، ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

الصحة العقلية

ارتبط نقص فيتامين د بالاكتئاب والاضطرابات المزاجية الأخرى.

5 طرق طبيعية لزيادة فيتامين د:

التعرض لأشعة الشمس

الشمس المصدر الطبيعي الرئيسي لفيتامين د، لذا، عليك قضاء بعض الوقت في الشمس كل يوم، مع الحرص على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تناول الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بفيتامين د، يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي بشكل منتظم.

تناول الفطر

يحتوي بعض أنواع الفطر، خاصة تلك التي تزرع تحت أشعة الشمس، على كميات جيدة من فيتامين د.

الأطعمة المدعمة

العديد من الأطعمة مثل الحليب والحبوب والزبادي متوفرة بشكل مدعم بهذا الفيتامين.

جبن القريش

غنية بالبروتين يمكن أن تكون مصدراً جيداً لفيتامين د.

أطعمة أخرى غنية بفيتامين د

صفار البيض.

لحوم الكبد.

بعض أنواع الزيوت النباتية المدعمة.

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