احذر.. علامات بالأذن تكشف ارتفاع السكر في الدم لمستويات خطيرة

كتبت- آلاء نبيل:

الإصابة بمرض السكري تؤثر على العديد من الأعضاء الحيوية في الجسم، بما في ذلك الأذن.

بحسب ما ذكره موقع ceenta، إليك الأعراض التي تظهر في الأذن وتشير إلى الإصابة بالسكري:

التهابات الأذن

ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤثر سلبًا على تدفق الدم إلى الأذن، ما يقلل من استجابة جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن.

طنين الأذن

أحد أعراض مرض السكري من النوع الأول أو الثاني هو طنين الأذن، المعروف بالرنين في إحدى الأذنين أو كلتيهما، وتعتمد الأذن الداخلية، أو القوقعة، على الأكسجين وجلوكوز الدم لتعمل بشكل صحيح، لذا يؤثر مرض السكري على توصيل الجلوكوز نتيجة مستويات الأنسولين غير الطبيعية، مما قد يسبب طنين الأذن.

فقدان التوازن

الجهاز الدهليزي، الذي يساعد في الحفاظ على التوازن، قد يتأثر بمرض السكري، ما يؤدي إلى اضطراب في التوازن الدهليزي، وهذا يزيد من احتمالية السقوط أو فقدان التوازن.

فقدان السمع

وتتعرض الخلايا المتخصصة في القوقعة، المسؤولة عن السمع، للتلف نتيجة ارتفاع مستويات الجلوكوز، مما يسبب فقدان السمع بدرجات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. يمكن للتكنولوجيا المساعدة، مثل المعينات السمعية، أن تساعد في استعادة القدرة على السمع.

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