ما المرض الذي تعاني منه إيمي سمير غانم؟.. احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم مؤخرا محركات البحث، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو قصير عبر منصة "تيك توك" وهي تخضع لجلسات الأكسجين، ما أثار قلق جمهورها على صحتها.

وكشفت الفنانة خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية عن معاناتها من ضعف في جهاز المناعة، وهو ما أدى إلى ابتعادها عن الأضواء لمدة ثلاثة أشهر.

ما هو ضعف المناعة؟

ضعف المناعة، أو نقص المناعة، هو حالة صحية تجعل الجسم أقل قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى، وعادة ما يكون ذلك بسبب خلل في عمل الجهاز المناعي الذي يتولى مهمة الدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا والميكروبات الأخرى، وفقا لموقعي "health" و"mayoclinic".

أعراض ضعف جهاز المناعة

يشير ضعف جهاز المناعة إلى مجموعة من الأعراض التي تظهر على الجسم، ومن أهم هذه الأعراض:

مكشلات الجهاز الهضمي: مثل الإسهال المزمن، فقدان الشهية، والغثيان.

العدوى المتكررة: مثل التهاب الرئة، التهاب الجيوب الأنفية، والتهابات الجلد، والتي يصعب علاجها.

اضطرابات الدم: مثل انخفاض عدد الصفائح الدموية وفقر الدم.

تأخر النمو: خاصة عند الأطفال.

الاضطرابات المناعية الذاتية: مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب ضعف جهاز المناعة

ضعف جهاز المناعة ناتجا عن العديد من العوامل، منها:

الحالات المرضية: مثل السرطان، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وأمراض الكبد والكلى.

الأدوية: بعض الأدوية المستخدمة في علاج السرطان والزرع مثلاً، يمكن أن تضعف جهاز المناعة.

العوامل الوراثية: هناك بعض الأمراض الوراثية التي تسبب ضعفًا في جهاز المناعة.

العادات السيئة: مثل التدخين والإفراط في شرب الكحول.

التوتر والضغط النفسي.

عوامل الخطر

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بضعف في جهاز المناعة، مثل:

التاريخ العائلي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

التعرض المستمر للضغوط.

تناول أدوية مثبطة للمناعة.

الخضوع للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

المضاعفات الصحية

إذا لم تُرك ضعف جهاز المناعة دون علاج، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

العدوى المزمنة، والتي تؤثر على الأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين.

الأورام السرطانية.

الوفاة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أعراض ضعف جهاز المناعة بشكل متكرر، فمن الضروري استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.

الوقاية والعلاج

لا يوجد علاج شاف لجميع أنواع ضعف جهاز المناعة، ولكن يمكن اتباع بعض الإجراءات للوقاية والعلاج، مثل:

الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي.

التطعيم ضد الأمراض المعدية.

الالتزام بالعلاج الدوائي الموصوف من قبل الطبيب.

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