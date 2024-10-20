الأطعمة المعالجة تصيبك بهذه الأمراض.. احذر تناولها

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن الأشخاص الذين تناولوا كمية كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة لديهم خطر أعلى بنسبة 4% للوفاة وبنسبة 8% للوفاة من أمراض التنكس العصبي، مثل الخرف.

وحللت الدراسة أكثر من 114000 بالغ أمريكي على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويوجد 4 أنواع رئيسية من الأطعمة فائقة المعالجة المرتبطة بزيادة خطر الوفاة والتي تشمل:

- اللحوم المصنعة

- المشروبات المحلاة صناعيا

- الحلويات القائمة على منتجات الألبان

- أطعمة الإفطار فائقة المعالجة (مثل الحبوب)

وكانت اللحوم المصنعة هي الأكثر ارتباطا بزيادة خطر الوفاة لأي سبب، وفقا لتقارير Surrey Live.

ويجب تجنب أو الحد من استهلاك بعض الأطعمة فائقة المعالجة، مثل اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات المحلاة صناعيا لدرء المخاطر الصحية، لأنها تحتوي على إضافات كيميائية ويتم تغييرها بشكل كبير عن شكلها الأصلي.

كما أنها غالبا ما تستخدم المعالجة الصناعية المكثفة المصممة خصيصا لإطالة عمر الأطعمة وزيادة جاذبية المستهلك من خلال تعزيز النكهة، ما يجعل هذه المنتجات تحتوي على كميات زائدة من الملح والسكريات والدهون المضافة.

وتربط العديد من الدراسات استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بشكل متزايد بينها وبين مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة وأمراض الجهاز الهضمي والاكتئاب.

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