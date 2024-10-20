زيت الزيتون يحمي من مرض خطير يصيب كبار السن

كشفت دراسة حديثة أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 28%.

وشملت الدراسة 92383 بالغا أمريكيا بمتوسط عمر 56.4 عاما، وتمت متابعتهم على مدار 28 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وطلب من المشاركين الإبلاغ عن كمية زيت الزيتون التي يتناولونها كل 4 سنوات.

وبالإضافة إلى الوقاية من مرض ألزهايمر، فإن استبدال السمن أو المايونيز بملعقة صغيرة من زيت الزيتون قد يقلل نسبة الوفيات المرتبطة بالخرف حوالي 8%.

وكانت فوائد زيت الزيتون كانت أكثر وضوحا لدى النساء مقارنة بالرجال.

وترجع فوائد زيت الزيتون إلى احتوائه على مضادات للأكسدة والالتهابات.

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