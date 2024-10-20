احذري تجاهلها.. أعراض غير متوقعة لـ سرطان الثدي

من المعروف أن علامات سرطان الثدي التحذيرية تكون على هيئة كتل غير عادية.

ومع ذلك، لا تظهر دائما علامات واضحة، لذا، يعتبر تصوير الثدي بالأشعة السينية أمرا حيويا.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعراض سرطان الثدي:

تسرب من الحلمة

قد يكون التسرب علامة على سرطان الثدي في مراحله المبكرة.

إفرازات دموية من الحلمة

تشير هذه الإفرازات إلى مشكلة صحية، فإنها غالبا ما تكون غير ضارة، ولكن يمكن أن تنجم عن نمو غير سرطاني في قنوات الثدي، حيث يؤدي توسع القناة إلى تراكم السوائل.

كما أن احتكاك الملابس يمكن أن يسبب نزيف في حالة النشاط البدني.

تورم الغدد الليمفاوية

يمكن أن تتورم الغدد الليمفاوية عند الإصابة بالسرطان، وغالبا ما يكون ذلك بالقرب من الإبط أو الترقوة.

ويمكن أن يكتشف التورم قبل الشعور بوجود ورم في الثدي.

وإذا لاحظت وجود عقد ليمفاوية متورمة، خاصة في هذه المناطق، يُفضل استشارة طبيب.

حكة الحلمة

تعتبر حالة شائعة يمكن علاجها بكريمات مضادة للحكة، ومع ذلك، هناك شكل نادر من سرطان الثدي يعرف بمرض "باجيت"، يبدأ في الحلمة.

وتشمل الأعراض: الحكة والوخز أو احمرار أو تقشر الجلد.

وإذا استمرت الحكة رغم استخدام العلاجات البسيطة، يجب زيارة الطبيب.

تورم الثديين

سرطان الثدي الالتهابي قد يؤدي إلى تورم الثديين، وفي هذه الحالة قد يصبحان أكبر حجما وأكثر حساسية بالإضافة إلى تغيير اللون، ويحدث هذا بسبب سد الخلايا المريضة للقنوات الليمفاوية في الثدي، ما يؤدي إلى تراكم السوائل والأعراض المصاحبة.

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