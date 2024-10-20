كيف يتعامل الرجال والنساء مع مسكنات الألم؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا أن الرجال والنساء يستخدمون أنظمة بيولوجية مختلفة لتخفيف الألم.

ويخفف الرجال الألم عن طريق إطلاق المواد الأفيونية الذاتية، وهي مسكنات الألم الطبيعية في الجسم، ولكن تعتمد النساء على طرق أخرى غير قائمة على المواد الأفيونية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وتعتبر العقاقير الأفيونية الاصطناعية، مثل المورفين والفنتانيل، أقوى فئة من عقاقير تسكين الآلام المتاحة.

كما أن النساء يستجبن بشكل سيئ للعلاجات الأفيونية، والتي تستخدم جزيئات الأفيون الاصطناعية للارتباط بنفس المستقبلات مثل المواد الأفيونية الذاتية الطبيعية.

ويساعد هذا الجانب من العقاقير الأفيونية في تفسير سبب قوتها كمسكنات للألم، وأيضاً لماذا تحمل مخاطر كبيرة للاعتماد والإدمان.

ويتطور الاعتماد لأن الأشخاص يبدأون في تناول المزيد من المواد الأفيونية عندما تتوقف جرعتهم الأصلية عن العمل.

وأشارت نتائج الدراسة أن أحد الأسباب التي تجعل الإناث أكثر عرضة للإدمان على المواد الأفيونية هو أنهن أقل استجابة بيولوجيا لها، ويحتجن إلى تناول المزيد لتجربة أي تخفيف للألم.

وجمعت الدراسة بيانات من تجربتين سريريتين شملتا 98 مشاركا، بما في ذلك أفراد أصحاء، وآخرين تم تشخيصهم بألم أسفل الظهر المزمن.

وخضع المشاركون لبرنامج تدريب على التأمل، ثم مارسوا التأمل أثناء تلقي إما دواء وهمي أو جرعة عالية من النالوكسون، وهو دواء يوقف كل من المواد الأفيونية الاصطناعية والداخلية عن العمل.

وفي الوقت نفسه، تعرضوا لتحفيز حراري مؤلم للغاية، ولكنه غير ضار في الجزء الخلفي من الساق.

وقارن الباحثون مقدار تخفيف الألم الذي تم تجربته من التأمل عندما تم حظر نظام الأفيون مقابل عندما كان النظام سليماً.

ووجدت الدراسة اختلافاً في التأثير بين الجنسين، حيث نجح الدواء والتأمل في تخفيف الألم لدى الرجال، بينما تبين أن النساء يعتمدن على آليات غير أفيونية لتقليل الألم.

وتؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى علاجات أكثر تحديدا للألم حسب الجنس، لأن العديد من العلاجات التي نستخدمها لا تعمل بشكل جيد بالنسبة للنساء كما تعمل للرجال.

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