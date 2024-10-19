ماذا يحدث في دماغ المرأة أثناء الحمل؟ لن تصدق

كتبت- شيماء مرسي

قد يسبب الحمل في حدوث سلسلة من التغيرات الجسدية للمرأة، وقد لا يدرك كثيرون مدى تغير الدماغ أثناء الحمل.

وفيما يلي التغييرات الدماغية التي تحدث للمرأة الحامل، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

كشفت دراسة حديثة أجراها أطباء الأعصاب من جامعة كاليفورنيا عن تأثير الحمل على دماغ المرأة.

ووجدت الدراسة انخفاض في المادة الرمادية "الطبقة الخارجية من الدماغ" التي تؤدي دور التحكم في العضلات والإدراك الحسي.

وهذا يعني أنه في حين تقلصت بعض مناطق الدماغ قليلا، فإن مناطق أخرى تعززت اتصالاتها.

ويبدو أن هذه التغييرات مرتبطة بارتفاع مستويات هرمونات الحمل مثل الاستراديول والبروجسترون.

كيف تؤثر التغيرات في المادة الرمادية على الإنسان؟

قد يبدو انخفاض حجم المادة الرمادية مثيرا للقلق، ولكن أشار الباحثون إلى أن هذا قد يعكس "الضبط الدقيق" للدوائر الدماغية وليس أي تأثير سلبي.

وتحدث تغييرات مماثلة أثناء البلوغ عندما يصبح الدماغ أكثر تخصصا، ويبدو أن الحمل يحفز عملية إعادة تشكيل مماثلة، ما يسمح للدماغ بالتكيف مع المتطلبات الفريدة للأمومة.

ولوحظت زيادة طفيفة في حجم المادة الرمادية بعد الولادة، وبالرغم من أنها لم تعد إلى مستويات ما قبل الحمل.

ويعتقد الباحثون أن هذا التغيير قد يكون ضروريا لمساعدة الأمهات على تكوين روابط عاطفية قوية مع أطفالهن حديثي الولادة والتناغم بشكل أكبر مع احتياجات أطفالهن.

ما هو دور المادة البيضاء المتغيرة؟

ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة زيادة سلامة البنية الدقيقة للمادة البيضاء.

وتتكون المادة البيضاء من ألياف عصبية طويلة تربط بين مناطق مختلفة من الدماغ، وهي تسهل تدفق المعلومات عبر الدماغ.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه أثناء الحمل وخاصة في المراحل اللاحقة، تحسنت هذه الروابط.

وكان هذا الارتفاع في المادة البيضاء أعلى مستوياته في الثلث الثاني والثالث من الحمل وعاد ببطء إلى طبيعته بعد الولادة.

ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون استجابة لحاجة الدماغ إلى إدارة التغيرات الجسدية والعاطفية الساحقة التي تحدث أثناء الحمل.

ما هي ظاهرة "دماغ الأم"؟

هو مصطلح يستخدم لوصف النسيان والضباب العقلي الذي تعاني منه بعض النساء أثناء الحمل.

ما هي التغيرات الأخرى التي تحدث بعد الحمل؟

إن تأثيرات الحمل تمتد إلى ما هو أبعد من الدماغ، فالجسم يتغير استجابة لنمو الطفل، بما في ذلك التغيرات في الهرمونات والقلب والرئتين.

وبعد الولادة قد تختلف الحالة المزاجية، والتمثيل الغذائي، وأنماط النوم بالنسبة للأمهات الجدد.

ويغمر هرمون الحب "الأوكسيتوسين" الجسم بالهرمونات التي تبدأ في بناء رابط مع الطفل وتعزيز الصحة العاطفية.

وقد تتسبب هذه التعديلات في صعوبات لبعض النساء، مثل اكتئاب ما بعد الولادة.

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