مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك وكبدك عند تناول المشروبات الغازية؟

كتبت- أسماء العمدة:

المشروبات الغازية، رغم مذاقها اللذيذ، تحمل في طياتها العديد من الأضرار الصحية، وخاصة على الكبد.

لماذا الكبد بالذات؟

وتعليقًا على ذلك، قال سعيد شلبي، استشاري الكبد، إنّ الكبد يعمل على تصفية الدم وإزالة السموم، وعندما تتناول مشروبًا غازيًا مليئًا بالسكر والسعرات الحرارية، يضطر الكبد إلى بذل جهد مضاعف للتخلص من هذه المواد الضارة.

وأضاف "شلبي" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ السكر الزائد في المشروبات الغازية يتحول إلى دهون تتراكم في الكبد، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تليف الكبد وفشله.

وتابع أنّ المواد الكيميائية الموجودة في المشروبات الغازية قد تسبب التهاب الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الأخرى.

ما هي الأضرار الأخرى للمشروبات الغازية؟

وأردف أن السعرات الحرارية العالية في المشروبات الغازية تساهم في زيادة الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

واختتم بالإشارة إلى أن السكر الزائد في المشروبات الغازية يرفع نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، كما أن الأحماض الموجودة في المشروبات الغازية تتسبب في تآكل الأسنان.

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