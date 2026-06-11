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بالأبيض الناصع.. سيلا توركوغلو تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 م 11/06/2026
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    سيلا توركوغلو تتألق باللون الأبيض.. ما سر جاذبيته في عالم الموضة؟
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    بالأبيض الناصع.. سيلا توركوغلو تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
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    الأبيض عنوان الرقي.. سيلا توركوغلو تبهر متابعيها بأحدث ظهور
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    إطلالة ناعمة وأنيقة.. سيلا توركوغلو تواكب صيحة الفخامة الهادئة
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    لماذا اختارت سيلا توركوغلو اللون الأبيض؟ دلالات أنيقة في عالم الأزياء

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لفتت الفنانة التركية سيلا توركوغلو الأنظار خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، لتؤكد من جديد أن هذا اللون يظل أحد الخيارات المفضلة لدى النجمات الباحثات عن الأناقة الهادئة والجاذبية الناعمة.

تصميم بسيط يبرز الأنوثة

اعتمدت سيلا توركوغلو إطلالة اتسمت بالبساطة والرقي، حيث جاء التصميم بخطوط ناعمة وتفاصيل أنثوية أبرزت جمال قوامها بأسلوب راقٍ بعيد عن المبالغة. كما ساهم اللون الأبيض في منح الإطلالة طابعًا منعشًا ومشرقًا يعكس أجواء الأناقة العصرية.

لمسات جمالية ناعمة

وحرصت النجمة التركية على تنسيق إطلالتها بمكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر بسيطة أضفت مزيدًا من النعومة والانسجام، لتظهر بإطلالة متكاملة تجمع بين العفوية والفخامة.

لماذا تختار النجمات اللون الأبيض؟

يُعد اللون الأبيض من أكثر الألوان حضورًا في عالم الموضة، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، إذ يتميز بقدرته على إضفاء لمسة من النقاء والرقي على مختلف الإطلالات.

دلالات اللون الأبيض في عالم الموضة وفق"فوج".

يرمز إلى النقاء والصفاء والهدوء.

يعكس الأناقة الكلاسيكية التي لا ترتبط بزمان أو مكان.

يمنح الإطلالة مظهرًا راقيًا وفخمًا دون تكلف.

يعبر عن الثقة بالنفس والبساطة الراقية.

يضفي إحساسًا بالانتعاش والخفة خاصة في الأجواء الدافئة.

يساعد على إبراز تفاصيل التصميم وقصة الملابس بشكل أوضح.

يعد من الألوان الأساسية في صيحة "الفخامة الهادئة" التي تسيطر على عالم الموضة مؤخرًا.

الأبيض لون لا يغيب عن منصات الموضة

من الجدير بالذكر أن اللون الأبيض يواصل حضوره القوي في مجموعات أشهر دور الأزياء العالمية، بفضل قدرته على الجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد، وهو ما جعل إطلالة سيلا توركوغلو تبدو عصرية وراقية، وتعكس ذوقًا يميل إلى الجمال الهادئ بعيدًا عن المبالغة.

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