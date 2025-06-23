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يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البنفسجي؟

06:27 م الإثنين 23 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    الفنانة يسرا
  • عرض 4 صورة
    الفنانة يسرا
  • عرض 4 صورة
    الفنانة يسرا
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كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة يسرا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل الفستان

وأطلت يسرا بفستان أنيق باللون البنفسجي الغامق أو أرجواني بحمالات رفيعة جدا غير ظاهرة، مع تصميم يبرز الكتفين والصدر بأناقة.

ويتدلى من الكتفين وشاح طويل بنفس لون الفستان، مما يضفي لمسة من الأناقة على الإطلالة.

وتنورة الفستان منسدلة "بكشكشة" عمودية تعطيها حركة وانسيابية.

وارتدت يسرا مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم تتناسب مع أناقة الفستان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا مكياجا هادئا يبرز ملامحها مع التركيز على العيون أو الشفاه.

ويعد اللون البنفسجي خيارا ممتازا لفساتين السهرة، حيث ارتداؤه يضفي على الإطلالة رقي وفخامة وتميز، وفقا لـ "فوج".

الفنانة يسرا يسرا على إنستجرام يسرا بفستان بنفسجي يسرا بإطلالة ساحرة
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