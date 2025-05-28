ساحرة وجذابة.. 4 صور لإطلالة جيهان الشماشرجي في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار في أحدث ظهور لها، متألقة بفستان أسود طويل بتصميم الكتف الواحد (one-shoulder).

تميز الفستان بجزء علوي ضيق يبرز قوامها، وينسدل الجزء السفلي باتساع ليضفي لمسة من الأناقة والرقي.

الفستان، من تصميم العلامة التجارية الشهيرة "كالفن كلاين"، وتم تنسيقه بواسطة الاستايلست مريم الخولي.

أكملت إطلالتها بمكياج ناعم يركز على جمال عينيها، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ما أضاف لمسة من الجاذبية.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش ذهبي أنيق من ماركة "أختين".

وارتدت مجوهرات رقيقة مكونة من حلق وخاتم.

فساتين الكتف الواحد.. أناقة تتناسب مع الجميع

تعتبر الفساتين الطويلة ذات الكتف الواحد خيارا مثاليا للكثير من النساء، فهي تتميز بقدرتها على التناسق مع مختلف القوام.

كما أن هذا التصميم يبرز الجمال الطبيعي للجسم بطريقة أنيقة.

يضفي الفستان ذو الكتف الواحد لمسة من الرقي على المناسبات الرسمية، مثل الحفلات والسهرات وحفلات توزيع الجوائز، ما يجعله خيارا مفضلا للنجمات والمشاهير اللاتي يبحثن عن إطلالة تجمع بين الأناقة والجاذبية، وفقا لموقع "slumber jill".