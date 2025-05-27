كتبت- شيماء مرسي



تألقت النجمة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها، بإطلالة ساحرة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



اختارت ياسمين فستانا طويلا باللون الأسود الملكي، تميز بياقة عالية وقصة انسيابية أبرزت رشاقتها، وهو تصميم أنيق من توقيع مصممة الأزياء العراقية فاطمة الهاشمي.



لإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا قويا، ركز على إبراز جمال عينيها، مع أحمر شفاه بدرجات النيود الهادئة، تحت أنامل خبيرة التجميل دينا راغب.



أما عن تسريحة شعرها، فقد فضلت تصفيفة ذيل الحصان، بيد مصفف الشعر ريتشارد البستاني.



ونسقت ياسمين مع فستانها مجموعة مجوهرات ماسية فاخرة من تصميم "glamourjewellery"، مكونة من كوليه، وحلق، بالإضافة إلى خاتم وأسورة.



ويعد اللون الأسود رمزا للأناقة والجاذبية، فهو يبرز جمال المرأة ويمنحها ثقة وقوة داخلية لا مثيل لها، خاصة في فساتين السهرة، وفقا لموقع "instyle".