جميلة وجذابة.. 16 صورة لمتسابقة تفوز بلقب ملكة جمال العالم للمواهب

كتبت- شيماء مرسي

توجت مونيكا كيزيا سيمبيرينج من إندونيسيا بلقب ملكة جمال العالم للمواهب في نسختها الثانية والسبعين، وذلك في حفل أقيم بقاعة شيلباكالا فيديكا الشهيرة بمدينة حيدر أباد الهندية، ضمن فعاليات مهرجان ملكة جمال العالم.

أبهرت مونيكا لجنة التحكيم والجمهور بأدائها المتميز على البيانو، حيث قدمت مقطوعة بعنوان "ساعتك الذهبية"،

وفقا لـ "missworld".

وقد ضمن لها هذا الأداء الموهوب مكانا ضمن العشرة الأوائل في المجموعة القارية لآسيا وأوقيانوسيا، ما جعلها أقرب إلى لقب ملكة جمال العالم.

شهدت نهائيات مسابقة المواهب منافسة قوية بين 24 متسابقة استثنائية، تم اختيارهن بعد عملية تدقيق دقيقة على جولتين.

قدمت المتسابقات عروضا متنوعة شملت الرقصات التقليدية، الغناء، والعروض الموسيقية.

النتائج النهائية:

الفائزة: مونيكا كيزيا سيمبيرينج - إندونيسيا

الوصيفة الأولى: إيسي برينسيس - الكاميرون

الوصيفة الثانية: كيارا إسبوزيتو - إيطاليا