25 صورة لـ أغرب عارضات الأزياء في العالم- كسرن قواعد الموضة

كتبت- أسماء مرسي:

لطالما ارتبط عالم عرض الأزياء بمقاييس جمال صارمة ومحددة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت صعود نجمات كسرن هذه القواعد، وأثبتن أن الجمال الحقيقي يكمن في الاختلاف والثقة بالنفس.

هؤلاء العارضات، بملامحهن الفريدة وأجسادهن غير التقليدية، أثبتن أن الجمال يتجاوز مجرد الكمال الجسدي.

في هذا الصدد، إليكم أغرب عارضات الأزياء في العالم، وفقا لموقع "oddee" ومجلة "vogue".

موفي.. اختلافها ميزها في عالم الأزياء

موفي ليست عارضة أزياء تقليدية، رغم جمالها وموهبتها، تميزها عينها الحولاء، وهو ما اعتبره الكثيرون عيبا، لكنه كان مفتاح نجاحها.

في عالم يرفض العيوب الجسدية، كان حول موفي هو ما جذب الأنظار إليها، حتى إن وكالة "ستورم" وقعت معها عقدًا بعد جلسة تصويرها الشهيرة لمجلة POP، مؤكدة أن الجمال يمكن أن يأتي بأشكال غير متوقعة.

أمازون إيف.. أطول عارضة أزياء في العالم

بقامة تبلغ 175 سم، تُعرف إريكا إرفين، أو "أمازون إيف"، بأنها أطول عارضة أزياء في العالم.

بدأت إيف عرض الأزياء منذ أربع سنوات بعد ظهورها على غلاف مجلة "زو ويكلي"، لم يمنعها طولها الاستثنائي، الذي عانت منه في شبابها، من تحقيق حلمها في التمثيل أيضا، حيث شاركت في مسلسل "هيملوك جروف"، بالإضافة إلى عملها في عرض الأزياء، تجني إيف المال من تحدي الرجال في مصارعة الأيدي.

كيسي ليجلر.. عارضة أزياء للرجال

كسرت البالغة من العمر 35 سنة جميع القواعد بدخولها عالم عرض أزياء الرجال حصريا، بفضل ملامحها الحادة وطولها البالغ 180 سم، لفتت الأنظار بسرعة.

جاءتها الفرصة عندما شاركت في جلسة تصوير لمجلة "ميوز" بدور رجل، ما أدى إلى توقيع عقد مع وكالة فورد، لتصبح نموذجًا فريدًا في صناعة الأزياء.

ميكيل روفينيلي.. أسمن عارضة أزياء

رغم التحديات اليومية التي تواجهها بسبب حجمها، مثل صعوبة المرور من الأبواب واحتياجها لمقعدين في الطائرة، إلا أن ميكيل البالغة من العمر 39 سنة فخورة بجسدها ورافضة لفكرة إنقاص وزنها، لتكون بذلك أيقونة في عالم عارضات الأزياء ذوات المقاسات الكبيرة.

أليك ويك.. رمزا للجمال الأفريقي الأصيل

ببشرتها السمراء وشعرها القصير، أعادت أليك ويك تعريف معايير الجمال في عالم الموضة، لم تكن مجرد عارضة أزياء، بل أصبحت رمزا للجمال الأفريقي.

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