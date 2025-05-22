إيكاترينا ليسينا.. 10 صور لأطول عارضة أزياء في العالم

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بقامتها التي تلامس 2.05 متر، تتربع إيكاترينا ليسينا، عارضة الأزياء الروسية، على عرش عالم الموضة، لتصبح أيقونة فريدة بفضل طولها الفارع وجاذبيتها الاستثنائية التي تخطف الأنظار، وفقًا لموقع tallestly.

تاريخ ومكان الميلاد

ولدت إيكاترينا ليسينا في 15 أكتوبر 1987، في بينزا، بانزا أوبلاست، الجمهورية الروسية السوفيتية الاتحادية الاشتراكية، ويبلغ طولها حوالي 2.05 متر ما يجعلها من أطول النساء في العالم.

تحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأطول عارضة أزياء محترفة، وكانت تحمل الرقم القياسي العالمي لأطول ساقين لامرأة، حيث يبلغ طول ساقها اليسرى 132.8 سم واليمنى 132.2 سم. تم تجاوز هذا الرقم لاحقًا من قبل ميسي كورين في أكتوبر 2020.

عائلة إيكاترينا ليسينا

تأتي إيكاترينا من عائلة طويلة القامة؛ والدها يبلغ طوله 195.58 سم، ووالدتها 185.42 سم، وأخوها 198.12 سم.

لاعبة كرة سلة سابقة

قبل مسيرتها في عرض الأزياء، كانت لاعبة كرة سلة روسية محترفة، وقد مثّلت منتخب روسيا لكرة السلة للسيدات وحصلت على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 في بكين.

اعتزلت كرة السلة في عام 2008 وبدأت مسيرتها المهنية كعارضة أزياء، حيث لفتت الأنظار بجمالها وطول قامتها في أسبوع مرسيدس بنز للموضة في روسيا، ثم في أسابيع الموضة في باريس وميلانو.