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مي عمر بإطلالة ساحرة رفقة زوجها في ختام مهرجان البحر الأحمر

07:57 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي عمر ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة ساحرة رفقة زوجها.

ارتدت مي فستانا طويلا بقصة الميراميد باللون الرصاصي.

واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

بينما ارتدى زوجها المخرج محمد سامي بدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها قميصا أسود.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

مي عمر اطلالة مي عمر
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