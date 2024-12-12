ظافر عابدين بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
06:48 م الخميس 12 ديسمبر 2024
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتبت- أسماء مرسي:
ظهر الفنان ظافر عابدين في ختام أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة أنيقة.
ارتدى ظافر بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.
وتختتم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.
الفنان ظافر عابدين مهرجان البحر الأحمر السينمائي حفل ختام مهرجان البحر الأحمر ظافر عابدين ببدلة باللون الأسود
فيديو قد يعجبك: