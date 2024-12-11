لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الفستان مش حلو عليها.. خبير ينتقد إطلالة أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر

04:02 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إطلالة أمينة خليل بفستان بيج
  • عرض 6 صورة
    إطلالة أمينة خليل بالبحر الأحمر
  • عرض 6 صورة
    إطلالة أمينة خليل في البحر الأحمر
  • عرض 6 صورة
    إطلالة أمينة خليل
  • عرض 6 صورة
    إطلالة أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

انتقد خبير الموضة اللبناني الشهير باتريك خليل عبر قناته على "يوتيوب" إطلالة الفنانة أمينة خليل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مشيرا بأنها غير موفقة.

وبرغم الإشادة بالخامة والتصميم الجيد للفستان الذي ارتدته أمينة، إلا أن خليل اعتبر أن اللون النيود الذي اختارته لم يكن موفقا.

وأوضح الناقد أن هذا اللون منح أمينة مظهرا باهتا وغير ملائم لبشرتها ولملامح وجهها.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي سستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

أمينة خليل مهرجان البحر الأحمر إطلالة أمينة خليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يمكنها الاستغناء عن هذه القطعة في الفستان.. 10 صور لإطلالة مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة