لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بفتحة ساق جريئة.. أجرأ إطلالات النجمات على مدار 9 أيام المهرجان

04:00 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين من مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين
  • عرض 20 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 20 صورة
    اروي جودة (5)
  • عرض 20 صورة
    اروي جودة (6)
  • عرض 20 صورة
    اروي جودة (4)
  • عرض 20 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 20 صورة
    مني ممدوح (1)
  • عرض 20 صورة
    مني ممدوح (7)
  • عرض 20 صورة
    مني ممدوح (2)
  • عرض 20 صورة
    مني ممدوح (3)
  • عرض 20 صورة
    مني ممدوح (4)
  • عرض 20 صورة
    بسنت صيام بالكب (1)
  • عرض 20 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جريئة وأثارت الجدل على السجادة الحمراء، نستعرضها في هذا التقرير:

ليلى علوي:

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي مكشوف عند منطقة الصدر والخصر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأبيض مزين بالورود.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والموف واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

منى ممدوح

وارتدت الفنانة منى ممدوح بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

بسنت صيام:

ظهرت الفنانة بسنت صيام بفستان طويل باللونين الأسود والفضي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

اقرأ أيضا:

جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

6 نجمات خطفن الأنظار بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة - من الأجمل؟

أجرأ إطلالات النجمات على مدار 9 أيام المهرجان مهرجان القاهرة السينمائي ليلى علوي إطلالة جريئة هرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان