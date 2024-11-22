بفتحة ساق جريئة.. أجرأ إطلالات النجمات على مدار 9 أيام المهرجان

أسوأ إطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"- غير مناسبة وقديمة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جريئة وأثارت الجدل على السجادة الحمراء، نستعرضها في هذا التقرير:

ليلى علوي:

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي مكشوف عند منطقة الصدر والخصر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأبيض مزين بالورود.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والموف واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

منى ممدوح

وارتدت الفنانة منى ممدوح بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

بسنت صيام:

ظهرت الفنانة بسنت صيام بفستان طويل باللونين الأسود والفضي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

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