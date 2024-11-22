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25 صورة لـ أغرب إطلالات النجمات على مدار أيام مهرجان القاهرة

03:32 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    بشرى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 20 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 20 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 20 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 20 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    سلاف فواخرجي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف (9)
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف (10)
  • عرض 20 صورة
    غادة إبراهيم
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    غادة إبراهيم
  • عرض 20 صورة
    غادة إبراهيم
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت بعض نجمات الفن على السجادة الحمراء على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 بإطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

سولاف فواخرجي

أطلت الفنانة سولاف فواخرجي بجامبسوت بأكمام طويلة، ونسفت معه حقيبة وحذاء بنفس اللون.

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى ببدلة باللون الرصاصي ونسقت معها قميص باللون الأبيض يشبه زي حفلة تنكرية.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا بوسف بفستان من التول المنفوش من على الكتف باللونين الموف والأسود.

غادة إبراهيم

اختارت الفنانة غادة إبراهيم الظهور بفستان قصير باللون الأسود واعتمدت تسريحة شعر عبارة عن ضفيرتين، ما جعلها تبدو وكأنها طالبة.

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