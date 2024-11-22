25 صورة لـ أغرب إطلالات النجمات على مدار أيام مهرجان القاهرة

أسوأ إطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"- غير مناسبة وقديمة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت بعض نجمات الفن على السجادة الحمراء على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 بإطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

سولاف فواخرجي

أطلت الفنانة سولاف فواخرجي بجامبسوت بأكمام طويلة، ونسفت معه حقيبة وحذاء بنفس اللون.

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى ببدلة باللون الرصاصي ونسقت معها قميص باللون الأبيض يشبه زي حفلة تنكرية.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا بوسف بفستان من التول المنفوش من على الكتف باللونين الموف والأسود.

غادة إبراهيم

اختارت الفنانة غادة إبراهيم الظهور بفستان قصير باللون الأسود واعتمدت تسريحة شعر عبارة عن ضفيرتين، ما جعلها تبدو وكأنها طالبة.

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