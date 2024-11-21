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10 صور لـ عمرو سعد بإطلالة أنيقة في تاسع أيام مهرجان القاهرة

07:13 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    عمرو سعد بنظارة في حفل القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    عمرو سعد كاجول في المهرجان
  • عرض 10 صورة
    عمرو سعد بإطلاله كاجول
  • عرض 10 صورة
    الفنان عمرو سعد
  • عرض 10 صورة
    عمرو سعد في القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    عمرو
  • عرض 10 صورة
    عمرو سعد بإطلالة أنيقة
  • عرض 10 صورة
    عمرو سعد
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهؤ الفنان أحمد سعد خلال حضوره إحدى ندوات اليوم التاسع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة أنيقة.

وارتدى عمرو سويت شيرت باللون الأسود ونسق معه بنطلون بنفس اللون.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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عمرو سعد بإطلالة أنيقة عمرو سعد مهرجان القاهرة السينمائي
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