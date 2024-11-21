10 صور لـ عمرو سعد بإطلالة أنيقة في تاسع أيام مهرجان القاهرة

أسوأ إطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"- غير مناسبة وقديمة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهؤ الفنان أحمد سعد خلال حضوره إحدى ندوات اليوم التاسع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة أنيقة.

وارتدى عمرو سويت شيرت باللون الأسود ونسق معه بنطلون بنفس اللون.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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