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جمال رهيب.. 50 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان القاهرة

04:11 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 49 صورة
  • عرض 49 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 49 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    مشاركة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    مشاركة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 49 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 49 صورة
    الهام شاهين وابنة شقيقتها الهام صفي الدين بحفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 (
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    قبلة نبيلة عبيد في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    نبيلة عبيد على الريد كاربت
  • عرض 49 صورة
    قبلة نبيلة عبيد للجمهور على الريد كاربت
  • عرض 49 صورة
    نبيلة عبيد في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    هبة مجدي على السجادة الحمراء
  • عرض 49 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي_1
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 49 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 49 صورة
    هبة مجدي على السجادة الحمراء
  • عرض 49 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 49 صورة
    3
  • عرض 49 صورة
    7
  • عرض 49 صورة
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    ماريهان (5)
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    ماريهان (6)
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    ماريهان (7)
  • عرض 49 صورة
    ماريهان (1)
  • عرض 49 صورة
    ماريهان (2)
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    ماريهان (3)
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كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطلالات مبهرة لنجمات الفن، حيث تنافسن على خطف الأنظار بأزيائهن الأنيقة ومكياجهن الجذاب.

تنوع الإطلالات على السجادة الحمراء

تعددت الأزياء التي تألقت بها النجمات، فمنهن من اختارت الفساتين الطويلة ذات القصات الكلاسيكية التي تبرز أنوثتها، ومنهن من فضلت الفساتين القصيرة، كما شهدنا تنوعا في الألوان، حيث سيطرت الألوان الباستيل الناعمة والألوان الجريئة مثل الأحمر والأسود على السجادة الحمراء.

صيحات الموضة تسيطر على الإطلالات

لم تغب صيحات الموضة العالمية عن إطلالات النجمات، حيث ظهرت العديد من الفساتين بكم واحد "أوف شولدر" الذي يبرز الأكتاف ويضفي لمسة من الجاذبية.

كما اعتمدت العديد من النجمات على الأقمشة الشفافة والتطريزات اليدوية التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالاتهن.

مكياج وتسريحات شعر متناسقة

لم يقتصر التألق على الأزياء فقط، بل امتد إلى المكياج وتسريحات الشعر التي جاءت متناسقة مع كل إطلالة، فمنهن من اعتمدت على المكياج الطبيعي الذي يبرز ملامح الوجه، ومنهن من اختارت المكياج السموكي الدخاني الذي يضفي لمسة من الجرأة.

أما تسريحات الشعر فتنوعت بين الشعر المنسدل والشعر المرفوع والأضفرف المختلفة.

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