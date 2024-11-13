بفتحة صدر .. نجلاء بدر بفستان جريء في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله:



تصوير- محمود عبد الناصر



ظهرت الفنانة نجلاء بدر خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت نجلاء فستانا طويلا بألوان مزركشة، "كات" مفتوح من الصدر على شكل حرف "V".

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، والمنسدل على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.



يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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