"قبل Weekend الساحل".. 5 أشياء يجب التأكد من سلامتها في السيارة

كتب - محمد جمال:

خلال السنوات القليلة الأخيرة، أصبحت شواطئ وقرى الساحل الشمالي، المقصد الرئيسي لعشرات الآلاف من الذين يبحثون عن قضاء إجازة نهاية الأسبوع.

ويشهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتفريعاته المؤدية إلى الساحل الشمالي طوال أشهر الصيف، حالة من الزخم على مدار الـ24 ساعة تقريبًا.

ويوصي خبراء الصيانة وسلامة الطرق بضرورة التأكد من فاعلية بعض الأشياء في السيارة قبل السفر، وبخاصة للذين يسافرون بسياراتهم بشكل شبه أسبوعي.

فيما يلي أبرز 5 أشياء يجب التأكد منها في السيارة قبل السفر:

زيت المحرك

يتمثل الهدف الأساسي من زيت المحرك في الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية من التآكل، فضلا عن أنه يعمل كمبرد لدرجة الحرارة المتولدة بشدة في الداخل، وأيضا كمنظف للشوائب العالقة، التي قد تضر بمكوناته، لذا ينصح بفحص مستوى زيت المحرك للتأكد من عدم نقصانه مرة على الأقل أسبوعيًا.

فحص السوائل بالسيارة

يجب فحص مستوى السوائل في السيارة، وتشمل سائل تبريد المحرك، وسائل غسل الزجاج الأمامي والخلفي، وهي سوائل يمكن التأكد منها يدويا وبسهولة، بالأماكن المخصصة لها والتي يمكن الاستدلال عليها من كتيب السيارة.

هواء الإطارات

ينبغي فحص الإطارات من حيث وجود شقوق وانبعاجات، خاصة إذا كانت الإطارات قديمة، ولدواعي السلامة ينبغي استبدال إطارات السيارة بعد مرور 8 سنوات حتى إذا كانت لا تزال تحتفظ بعمق مداس كافٍ، كما يجب فحص وقياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من سلامتها، كي لا تتعرض لمخاطر الانفجار أو فقدان الهواء بداخلها أثناء القيادة.

البطارية

التأكد من سلامة البطارية أمر في غاية الأهمية، وذلك من خلال الكشف عن مستوى ماء البطارية وعدم تناقصه إذا ما كانت البطارية سائلة، أما إذا كانت جافة فيكفي التأكد من قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة.

الوسائد الهوائية

يجب التأكد أولاً قبل الجلوس خلف مقود السيارة من عمل الوسائد الهوائية وذلك من خلال فحص المصابيح الخاصة بها في "التابلوه" فإذا كانت مضاءة فهذا يعمي أن هناك خلل ما يجب معالجته، لأن التحرك في ظل هذا الخلل قد يؤدي إلى انتفاه الوسائد مع حركة السيارة الطبيعية ما قد يعرض من بالسيارة لخطر داهم.

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