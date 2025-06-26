ستروين C5 آير كروس 2026 في مصر رسميًا بزيادة حتى 30 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت قصراوي جروب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة ستروين C5 Aircross الـSUV رسميًا في السوق المحلي.

ووفقًا للوكيل المحلي، فإن ستروين C5 آير كروس تتوفر حاليًا بفئتين فقط من التجهيزات، الفئة Feel with panorama ويبلغ سعرها بمليون 720 ألف جنيه مقارنة مليون و700 ألف جنيه للموديل السابق.

وتقدم الفئة Shine الأعلى تجهيزًا من C5 آير كروس بسعر رسمي بمليون 850 ألف جنيه بدلًا من مليون و820 ألف جنيه.

تعتمد ستروين C5 إيركروس على محرك مكون من 4 سلندر بسعة 1600 سي سي مع تربو قوته 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات.

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات Hill Start Assist مع مراقبة ضغط الإطارات ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية.

يزيد ذلك في فئة Feel الثانية ليتضمن حساسات ركن أمامية مع الخلفية.

بينما تقدم فئة Shine الأعلى تجهيزاً بكاميرات محيطية 360 درجة ونظام الركن الذاتي فضلاً عن تحديد النقطة العمياء وتجنب الانحراف عن الحارة المرورية والتعرف على الإشارات المرورية ودعم التوازن أثناء نزول المنحدرات.

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