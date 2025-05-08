نصائح مهمة الشاحن الحائطي المناسب لسيارتك الكهربائية

برلين - (د ب أ):

يعتبر الشاحن الحائطي (Wallbox) أحد أهم التقنيات، التي تم تطويرها لشحن بطاريات السيارات الكهربائية، لما يتمتع به من مزايا عديدة.

السرعة والأمان

وأوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" الألمانية أن هذا النوع من الشواحن يقدم العديد من المزايا لمن يرغبون في شحن سياراتهم الكهربائية من المنزل وبشكل متكرر. وتتمثل هذه المزايا في أن عملية الشحن تكون أسرع مقارنة بالشحن من المقابس المنزلية التقليدية، مع توفير المزيد من الأمان؛ لأن ارتفاع درجة حرارة الكابلات غير المناسبة قد يتسبب في نشوب حريق بالمنزل.

وأوضح الخبراء أن المقابس العادية توفر قدرة كهربائية قدرها 3ر2 كيلووات/ساعة، أما الشاحن الحائطي فتتراوح قدرته بين 7ر3 و22 كيلووات. وبالإضافة إلى ذلك فإن "فقد" الشحن مع الشاحن الحائطي يقل بشكل ملحوظ مقارنة بتقنيات الشحن الأخرى.

وهنا أكد الخبراء على ضرورة الاستعانة بنوع الشاحن الحائطي المناسب لنوع السيارة والبطارية، والذي تحدده الشركة المنتجة؛ حيث لا تتناسب موديلات 22 كيلووات مع جميع السيارات، كما أن شواحن 11 كيلووات لا تستطيع شحن جميع السيارات.

تنوع أماكن التثبيت

ويتوفر الشاحن الحائطي بموديلات ثابتة يتم تركيبها في أماكن ثابتة؛ حيث يتم شحن السيارة بها في المنزل أو في العمل على سبيل المثال، كما توجد موديلات جوالة يتم اصطحابها مع الكابلات في صندوق الأمتعة الخاص بالسيارة، فضلا عن وجود موديلات تشحن السيارة بدون الكابلات.

الشاحن الحائطي الذكي

وهناك موديلات من الشواحن الذكية، وتحتاج هذه النوعية من الشواحن إلى واجهة على شبكة الانترنت، وذلك بهدف التحكم بها من شبكة المنزل الذكي.

جدير بالذكر أن معظم الشواحن تعمل للاستخدام الخاص مع التيار المتردد (AC)، مع العلم أنه لا يمكن شحن السيارات بطاقة تزيد عن 22 كيلووات عندما يتعلق الأمر بالتيار المتردد.

وهناك أيضا الموديلات المعتمدة على الطاقة الواردة من الخلايا الشمسية، والتي تستغل الطاقة الفائضة عن الاستخدامات المنزلية عبر ما يعرف باسم نظام إدارة الطاقة (EMS).

الشحن ثنائي الاتجاه

ومن التقنيات المفيدة في بعض الموديلات الشحن ثنائي الاتجاه؛ حيث يمكن للسيارة شحن بعض المركبات الكهربائية الأخرى مثل الدراجات الكهربائية.

وبالنسبة لعمليات التثبيت فإنه يلزم تثبيت الشواحن الحائطية من قبل متخصصين. ومع قدرة شحن قصوى تبلغ 11 أو 22 كيلووات تحقق هذه الشواحن ثلاثة إلى ستة أضعاف ما يحققه المقبس المنزلي.

وأوصى الخبراء الألمان بالتحقق مما إذا كانت الشبكة في المنزل تسمح بذلك، وتعديلها إذا لزم الأمر لاستيعاب مثل هذه الأجهزة. وعند شحن المركبات الكهربائية لعدة ساعات، يمكن أن تحدث مقاومة متزايدة في الدائرة بسبب عمليات التقادم في الموصلات أو بسبب التثبيت غير الصحيح، مما قد يؤدي إلى سخونة مفرطة، وقد ينتهي الأمر باندلاع حريق.

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