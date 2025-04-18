مع ارتفاع درجات الحرارة ..كيف تتأكد من كفاءة مكيف سيارتك ؟

كتب. محمود أمين|

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح مكيف الهواء داخل السيارة ليس فقط وسيلة للراحة، بل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. ومع ذلك، قد يضعف أداؤه أو يتوقف تمامًا إذا لم تتم صيانته بشكل منتظم.

ونقدم خلال هذا التقرير أهم الخطوات للتأكد من كفاءة المكيف قبل أن تدخل موجات الحر الشديدة:

افحص مستوى غاز (الفريون)

انخفاض كمية غاز الفريون هو السبب الأول في ضعف التبريد. إذا لاحظت أن الهواء الخارج من الفتحات غير بارد كفاية، فقد حان وقت إعادة الشحن.

تأكد من نظافة فلتر الهواء الداخلي

الفلتر المتسخ يعيق تدفق الهواء البارد. يجب تنظيفه أو تغييره كل 15,000 كيلومتر تقريبًا أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

استمع لأي أصوات غير طبيعية

أصوات الطنين أو الطقطقة عند تشغيل المكيف قد تدل على وجود مشكلة في الكومبروسر (ضاغط الهواء) أو مروحة التبريد.

اختبر قوة دفع الهواء

ضع يدك أمام فتحات التهوية. إذا كان الهواء ضعيفًا، فقد تكون المشكلة في مروحة التهوية أو انسداد في مجاري الهواء.

تابع أداء المكيف أثناء القيادة

إذا توقف التبريد عند الوقوف وبدأ يعمل مجددًا عند الحركة، فقد تكون هناك مشكلة في مروحة المكثف أو نظام تبريد المحرك.

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