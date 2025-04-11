بعد ارتفاع أسعاره.. هل تستهلك السيارات المزيد من الوقود عند تشغيل مكيف الهواء؟

هل تستهلك السيارات المزيد من الوقود عند تشغيل مكي

كتب - محمد جمال:

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك خلال اجتماع اللجنه الأول للعام الجاري 2025 بعد تأجيل استمر 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه الجديدة والتي جاءت كالتالي: بنزين 95 ارتفع سعره من 17 إلى 19 جنيها للتر، وبنزين 92 ارتفع سعره من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 ارتفع سعره من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار ارتفع سعره من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

ومع ارتفاع أسعار البنزين تتسآل الغالبية العظمى من مالكي السيارات؛ هل تشغيل مكيف السيارة يزيد من استهلاك الوقود؟ وللإجابه على هذا السؤال من الممكن متابعة التقرير التالي:

تشغيل المكيف السيارة يؤثر على استهلاك الوقود بشكل ملحوظ وذلك نتيجة الطاقة الإضافية المطلوبة من المحرك لتشغيل ضاغط المكيف، الأمر الذي يزيد العبء الكلي عليه ويزيد استهلاك الوقود.

ما هي أبرز العوامل المؤثرة في زيادة استهلاك الوقود

بالطبع استخدام مكيف السيارة يزيد استهلاك الوقود، ولكن هناك عدة عوامل تؤثر على مقدار هذه الزيادة وهي:

حالة المحرك والمكيف

إذ لم يتم إجراء الصيانات الدورية لمحرك السيارة والمكييف فستكون الكفاءة الخاصة بهما أقل، مما يعني زيادة أكبر في استهلاك الوقود، فضلًا عن المكيفات القديمة أو التي تعاني من مشاكل ميكانيكية أو تسرب في الفريون تحتاج إلى المزيد من الطاقة لتوفير التبريد.

درجة الحرارة

كلما كانت درجة الحرارة الخارجية أعلى، احتاج المكيف إلى المزيد من الطاقة لتبريد السيارة إلى درجة الحرارة المطلوبة، مما يعني زيادة أكبر من استهلاك الوقود.

طريقة استخدام المكيف

التشغيل المستمر لمكييف السيارة على درجات تبريد عالية بشكل مستمر على أعلى إعدادات التبريد يزيد من العبء على المحرك ومن ثم زيادة أكثر في استهلاك الوقود.

إعادة تدوير الهواء

عند عدم استخدام وضعية إعادة تدوير الهواء قم باستخدام الهواء الخارجي بدلاً من إعادة تدوير الهواء داخل السيارة لأن ذلك يزيد من الجهد المطلوب لتبريد الهواء.

حالة القيادة

القيادة في المدينة مع التوقف والبدء المتكرر تزيد من استهلاك الوقود بشكل عام، وتأثير المكيف في هذه الحالات يكون أكبر مقارنةً بالقيادة المستمرة على الطرق السريعة.

التعرض للشمس والتهوية

تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة تجعل السيارة أكثر سخونه، مما يتطلب جهدًا أكبر من المكيف لتبريدها ما يعني زيادة أكبر في الاستهلاك.

استخدام تقنيات التظليل

عدم استخدام تقنيات التظليل لنوافذ السيارة والبحث عن مواقف مظللة يمكن أن يقلل من الحاجة إلى تبريد المقصورة.

نوع السيارة وحجمها

السيارات الأكبر حجمًا وذات المحركات الأكبر قد تتأثر بشكل أقل بتشغيل المكيف مقارنةً بالسيارات الصغيرة التي يمثل فيها المكيف عبئًا أكبر نسبيًا على المحرك.

اقرأ أيضًا..

هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟

"نيسان وتويوتا وميتسوبيشي".. سيارات تابعة لمطار القاهرة للبيع بالمزاد - التفاصيل

"حتى لو حالتها جيدة".. تحذير من استخدام الإطارات بعد هذه المدة