بعد ارتفاع أسعار البنزين.. نصائح مهمة تساعدك في خفض استهلاك الوقود بنسبة كبيرة

كتب - محمد جمال:

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك خلال اجتماع اللجنه الأول للعام الجاري 2025 بعد تأجيل استمر 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه الجديدة والتي جاءت كالتالي: بنزين 95 ارتفع سعره من 17 إلى 19 جنيها للتر، وبنزين 92 ارتفع سعره من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 ارتفع سعره من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار ارتفع سعره من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

أما المازوت أصبح ارتفع سعر الطن من 9500 إلى 10500 جنيه / طن وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم ارتفعت من 150 إلى 200جنيهًا، وأسطوانة البوتاجاز التجاري ارتفعت من 300 جنيه إلي 400 جنيه

ومع ارتفاع أسعار البنزين تبحث الغالبية العظمة من المواطنين عن أبرز الطرق التي من الممكن أن تساهم في خفض استهلاك الوقود بالسيارة والتي يمكن من خلال التقرير التالي التعرف عليها.

ضغط هواء الإطارات

يؤكد خبراء أنه كلما زاد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما قلت مقاومة جسم السيارة للهواء أثناء سيرها؛ وبالتالي قل استهلاك الوقود ولكن ذلك قد يعرض السائق ومن معه للمخاطر بسبب احتمالية انفجار أحد الإطارات نتيجة ضغط الهواء الزائد.

تخفيف الأوزان

تحميل السيارة بأوزان زائدة أعلى من المعدل المسموح به من المخاطر التي تحيق بالركاب حيث أنها تحد من قدرة السائق على المناورة والتحكم بالسيارة، كما أنها ترفع من معدل استهلاك السيارة للوقود.

إيقاف المحرك

قم بغلق المحرك في حالة توقف السيارة لأكثر من دقيقة، حيث تستهلك السيارة الوقود بمعدل أسرع أثناء توقفها.

تقليل السرعة

هناك قاعدة أساسية تفيد بأنه "كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود"؛ بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين، وكل ما عليك هو الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/ س.

الثبات على السرعة

يجب الحرص على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، حيث يساعد ذلك في تخفيض استهلاك الوقود، و حاول قدر الإمكان الحد من استخدام (الفرامل) والاكتفاء برفع القدم عن دواسة البنزين لتخفيف السرعة.

استخدام الفرامل

حافظ على سرعتك وخاصة عند المنخفضات باستخدام الفرامل مع ترك المحرك متصلاً، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلات، ولا تضغط على دواسة البنزين أثناء النزول عن المنحدرات.

استخدام المكيف

الحد من استخدام مكيف هواء السيارة يخفض من معدل استهلاك وقود السيارة، وينصح خبراء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة في الرحلات القصيرة بدلًا من استخدام التكييف.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررو، بالإضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسبات الضارة جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.

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