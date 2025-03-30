6 نصائح مهمة للحفاظ على فرامل سيارتك لأطول فترة

كتب - محمد جمال:

تعتبر الفرامل من أهم عناصر الأمان والسلامة في السيارة، حيث أنها الجزء الرئيسي المسؤول عن تخفيف السرعة وإيقاف السيارة حال التعرض إلى أي موقف طارئ أثناء القيادة أو عند حاجة السائق.

ونستعرض من خلال التقرير التالي عددا من النصائح المهمة للحفاظ على فرامل سيارتك:

صيانة منظومة الفرامل

تعد منظومة الفرامل مثل كافة القطع الميكانيكية في السيارة التي تحتاج إلى الصيانة الدورية للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، لذلك يجب الحفاظ على صيانة فرامل السيارة في مواعيدها المقررة، وأثناء الفحص يجب التأكد من تيل الفرامل والطنابير تغيير القطع التالفة.

اعوجاج الطنابير

يجب التأكد من عدم اعوجاج طنابير، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الزيت والتأكد من صلاحيته، وحافظ على المسافات الأمنة مع السيارات الأخرى للحفاظ على فرامل سيارتك قدر الإمكان، لذلك يجب أن تترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة على الطرق.

الضغط الزائد على الفرامل

حاول قدر الإمكان تجنب الضغط الزائد على الفرامل عند السير في المنحدرات أو الطرق الممتلئة بالانعطافات الشديدة التي تتطلب تكرار الضغط على الفرامل، ويفضل أن تخفض سرعة سيارتك حتى لا تستخدم الفرامل بطريقة زائدة عن الحد.

السرعة الزائدة

لا داعي للسرعة الزائدة التي تتسبب بالكثير من الحوادث يومياً على المستوى العالمي، لذلك يجب التأكد من عدم تجاوز السرعات المقررة للطرق، حيث يتطلب الأمر الكثير من الضغط على فرامل سيارتك للحد من السرعة في الملفات أو عند الاقتراب من الإشارات المرورية.

التمهل والتوقع قبل التوقف

تمهل قبل التوقف عند القيادة على الطرق لأن ذلك سيسهل توقع الأماكن التي يصاحبها الكثافة المرورية الشديدة، أو الإشارات المرورية وغيرها من المواقف التي تطلب تهدئة سرعة السيارة، لذلك يفضل أن تنظر للطرق بنظرة مستقبلية مع التوقف عن الضغط على دواسة الوقود لترك السيارة حتى تتمكن من التباطؤ بمفردها.

الأوزان الزائد

تجنب الوزن الزائد في السيارة يتسبب الوزن الزائد في السيارة بزيادة الضغط على المحرك وناقل الحركة مع زيادة إستهلاك الوقود، بالإضافة إلى زيادة العبء الواقع على نظام الفرامل.

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