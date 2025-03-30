أسعار ومواصفات إم جي RX5 بلس 2025 بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي في مصر، سيارتها إم جي RX5 بلس الجديدة بالسوق المصري بفئتين من التجهيزات خلال شهر مارس الجاري.

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,500,000 جنيه للفئة الأولي، للفئة الثانية: 1,550,000 جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار إم جي RX5 بلس بالسوق المصري:

تقدم السيارة الجديدة من إم جي بطول 4571 مم، عرض 1855 مم، ترتفع عن الأرض 1719 مم، قاعدة عجلات بطول 2708 مم، يتسع صندوق الأمتعة الخلفي لـ 430 لتر، يمكن أن يصل إلى 1639 لتراً بعد طي المقاعد الخلفية، تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 و 19 بوصة.

تعتمد السيارة الـSUV من إم جي على محرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 171 حصان عند 5600 لفة بالدقيقة، عزم أقصي 275 نيوتن. متر بين 2000 و4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.4 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوي 190 كم/س.

أما التكنولوجيا داخل مقصورة MG تتمثل في، شاشة لمس قياس 14.1 بوصة تأتي بشكل طولي، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

كما يتوفر بها نظام ملاحة متطور يعمل عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، لوحة ديجيتال لتقديم المعلومات أمام السائق قياس 12.3 بوصة، كاميرا الرؤية المحيطية بنطاق 360 درجة للمساعَدة بالركن مع حساسات خلفية وأمامية.

المقصورة الداخلية تأتي أيضاً مكيف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تكييف للمقاعد الخفية، نظام الدخول الذكي بدون مفتاح، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، فتحت سقف بانوراميه، مقعد سائق كهربائي يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، مقعد الراكب الأمامي كهربائي يمكن التحكم به في 4 اتجاهات.

تعتمد السيارة على أنظمة أمان متطورة لتوفر أكثر حماية ممكنة لركاب المقصورة، التي تشمل، 6 وسائد وستائر هوائية، يشتمل برنامج الثبات الإلكتروني على ثمان وظائف للسلامة، أولها نظام الفرامل المانعة لانغلاق العجلات (ABS).

والتوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD)، المساعدة الطارئة بالفرامل (EBA)، الحماية النشطة من الانقلاب (ARP)، التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف (CBC)، التحكم بالمركبة أثناء هبوط المنحدرات (HDC)، نظام التحكم بالجر (TCS) ومسح أقراص المكابح (BDW).

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