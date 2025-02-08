تعرف على طريقة الجلوس الصحيحة في السيارة

شتوتجارت - (د ب أ):

قالت هيئة الفحص GTÜ الألمانية إن الملابس تؤثر على طريقة الجلوس الآمنة في السيارة، ونصحت بعدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة عند قيادة السيارة.

وعللت الهيئة الألمانية سبب ذلك بأن ارتداء الجاكت الشتوي الثقيل يحد من حرية حركة قائد السيارة، وبالتالي قد لا يتمكن من التصرف بسرعة في بعض المواقف الحرجة، علاوة على أنه لا يمكن ربط حزام الأمان بصورة جيدة عند ارتداء الجاكت الشتوي.

ونصح الخبراء الألمان أيضا بعدم ارتداء الأطفال للجواكت الشتوية الثقيلة عند ربط حزام الأمان بالمقاعد الخلفية، وبدلا من ارتداء الملابس الثقيلة تتضمن بعض السيارات الحديثة وظيفة تدفئة المقاعد.

وضعية الجلوس السليمة

وفيما يتعلق بوضعية الجلوس على المقعد، فإنه ينبغي الجلوس إلى الخلف تماما بحيث يستند الجسم على مسند الظهر بشكل كامل، فضلا عند عدم فرد الركبة تماما عند الضغط على الدواسات، مع ضرورة ألا تضغط الحافة الأمامية للمقعد على الفخذين.

وأضافت الهيئة الألمانية أن ارتفاع المقعد يكون صحيحا عندما يكون نظر السائق في منتصف الزجاج الأمامي تقريبا، علاوة على أن ارتفاع مسند الظهر يكون في وضع قائم تقريبا مع الحفاظ على مسافة تبلغ 25 سم بين الوسادة الهوائية الموجودة في المقود والجزء العلوي من جسم السائق.

وينبغي ضبط المقود بحيث تكون أكتاف السائق مستندة على مسند الظهر، ولا يضطر للتحرك حتى مع مناورات القيادة المفاجئة. وعند القيادة الهادئة من الأفضل أن يمسك السائق بالمقود بوضعية "الساعة 3" أو "الساعة 9"، مع تخيل المقود كأنه واجهة الساعة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن القيادة المريحة وبدون ألم تساعد السائق على التركيز في الرحلات الطويلة، ولذلك نصحت الهيئة الألمانية باستعمال دعامة الفقرات القطنية أسفل الظهر، وتتوافر هذه الدعامة في السيارة أو يمكن التجهيز اللاحق بها.