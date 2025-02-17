خطوات للحماية من الوقوع في فخ زيوت المحركات المغشوشة

كتب - محمود أمين:

تعتبر الزيوت المخصصة لمحركات السيارات من العناصر الأساسية التي تساهم في الحفاظ على أداء المحرك وضمان استمراريته بشكل جيد.

ومع الزيادات المتتالية بالأسعار في سوق زيوت المحركات، تبرز بعض المنتجات المغشوشة التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة للمحرك وتكاليف صيانة مرتفعة.

يتم تصنيع الزيوت المغشوشة بطريقة غير قانونية وبلا رقابة على الجودة والمواصفات القياسية، ما يجعل المنتج يفقد لخصائصه الأساسية، مثل قدرته على التزييت الفعّال أو مقاومته للاحتكاك.

ولتحقيق أعلى ربحية من هذه المنتجات، يقوم مصنوعها باستخدام أنواع رديئة من المواد الخام، وغالبًا ما تحتوي على مواد ملوثة وشوائب ورواسب تضر بالمحرك.

نتناول في التقرير التالي كيفية حماية السيارة من استخدام الزيوت المغشوشة:

شراء الزيوت من مصادر موثوقة

يجب التأكد من شراء الزيوت من محطات وقود معروفة أو من الموزعين المعتمدين. وعدم الشراء من أسواق غير رسمية أو من متاجر مجهولة المصدر.

التحقق من المكونات

اقرأ المواصفات على علبة الزيت وتأكد من أنها تتماشى مع متطلبات محرك السيارة.

التحقق من العلامات التجارية الأصلية

استخدم الزيوت التي تحمل علامات تجارية معروفة وموثوقة في السوق.

تفحص غلاف الزيت

تأكد من أن العبوة غير تالفة وأنها مغلقة بإحكام. الزيوت المغشوشة غالباً ما يتم بيعها في عبوات مشوهة أو تم فتحها مسبقاً.

التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية

تأكد من أن الزيت لم يتجاوز تاريخ صلاحيته، حيث أن الزيوت القديمة أو الزيوت التي تم تخزينها بطريقة غير صحيحة يمكن أن تتلف وتفقد فعاليته.

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