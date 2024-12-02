في الشتاء.. ما علاقة لون الملابس بحوادث السيارات؟

برلين - (د ب أ):

أوصت مجلة السيارات (أوتو جازيته) المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة في الأوقات المعتمة خلال فصل الشتاء.

وأرجعت المجلة الألمانية السبب وراء ارتداء الألوان الفاتحة خلال موسم الشتاء لزيادة درجة السلامة على الطريق والمساهمة في منح سائقي السيارات رؤية أفضل لتجنب الحوادث.

العاكسات

وأوضحت المجلة الألمانية أن الملابس الفاتحة يسهل رؤيتها وإدراكها بسرعة من قبل قائدي المركبات والسيارات، كما ينبغي ارتداء العاكسات، والتي تتنوع بين أشرطة على الملابس أو سترات خاصة أو العديد من الملحقات، التي تعكس الضوء بشدة، ومنها حقائب اليد وحقائب الظهر والمظلات.

ونظرا لأن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، فيوصى عند الخروج في الأوقات المعتمة بارتداء ملابس تنتشر عليها العاكسات على سبيل المثال على الأحزمة وحقائب الظهر. ويراعى أن تكون العاكسات مرئية بوضوح من الأمام والخلف.

إضاءة مناسبة للدراجات

وبشكل عام يوصى بتجهيز الدراجات بالإضاءة المناسبة والعاكسات، التي تجعلها مرئية بوضوح في حالة الظلام، مع مراعاة عدم عبور الطريق إلا من الأماكن المخصصة للعبور كالإشارات المرورية المضاءة.

ومن ناحية أخرى، يُوصَى قائدو السيارات والمركبات المغلقة باتباع قيادة متأنية وحذرة في ظل ظروف الظلام أو الضباب على سبيل المثال وتوقع انحراف قائد الدراجة أو المشاة عن المسار بشكل مفاجئ.

ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر رؤية جيدة في الظلام، وذلك بفحص التجهيزات المسؤلة عن الرؤية الجيدة مثل الكشافات والمصابيح والزجاج الأمامي.

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