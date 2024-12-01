إم جي 7 تنضم رسميًا لأول مرة للسوق المصري.. أسعار ومواصفات

ارتفاع أسعار أحدث سيارات شيري التي تحمل شعار "صنع في مصر"

زيادة أسعار شيري تيجو 7 الجديدة بمصر.. ألف جنيه تفصلها عن المليون

كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة "إم جي" MG الصينية في مصر، عن إطلاق السيارة إم جي 7 السيدان العائلية متوسطة الحجم الجديدة.

وبحسب الوكيل المحلي تتوفر إم جي 7 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر 1.599.000 جنيه مصري. مع ضمان 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر أيهما أقرب.

تعتمد إم جي 7 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، الذي يولد قوة قدرها 185 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم إم جي 7 مع تجهيزات السلامة التي تشمل، وسائد هواء أمامية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، برنامج ثبات إلكتروني ESP، تحكم في الفرامل أثناء الانعطاف CBC.

كما تمتلك السيارة نظام حماية من الانقلاب ARP، مثبت ومحدد سرعة، نظام تحكم عند صعود المرتفعات HAC، كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

تأتي إم جي 7 مزودة بتجهيزات تشمل، مصابيح أمامية وخلفية ليد مع إضاءة أمامية أوتوماتيكية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، جنوط رياضية قياس 19 بوصة.

أما المقصورة تأتي مع تجهيزات تشمل دخول السيارة بدون مفتاح، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، عجلة قيادة متعددة الوظائف شاشة ثلاثية على لوحة القيادة مقاسها 30 بوصة تتضمن شاشة عدادت قياس 10.25 بوصة وشاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 12.3 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، 4 فتحات توصيل يو إس بي.

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