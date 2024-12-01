ارتفاع أسعار أحدث سيارات شيري التي تحمل شعار "صنع في مصر"

زيادة أسعار شيري تيجو 7 الجديدة بمصر.. ألف جنيه تفصلها عن المليون

القاهرة - (مصراوي):

أقرت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة تيجو 4 برو التي تعد أحدث سيارات العلامة المجمعة بمصر.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية فقد ارتفعت أسعار تيجو 4 برو بقيمة 15 ألف لفئاتها الثلاث المتوفرة بالسوق المحلي خلال ديسمبر الجاري.

وبإضافة الزيادة أصبحت أسعار شيري تيجو 4 برو تبدأ من 895.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي الجديد 970.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا مليون و45.000 جنيه.

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تأتي السيارة بطول 4.318 مم، وارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع الخلوص الأرضي حتى 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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