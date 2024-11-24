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مزايا ضوء LED في السيارات .. تعرف عليها

09:29 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

مصابيح LED - أرشيفية

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ميونخ - (د ب أ):

أوصى نادي السيارات ADAC في ألمانيا قائدي السيارات بتركيب مصابيح LED بدلا من مصابيح الهالوجين التقليدية، لما تتمتع به من مزايا عديدة تتعلق بالأمان والتكاليف.

إضاءة أفضل

وأوضح الخبراء الألمان أن مصابيح LED توفر إضاءة أفضل للطريق؛ حيث إنها تمتاز بإضاءة تضاهي ضوء النهار، وبالتالي فهي تساعد على إدراك التباينات بصورة أفضل، مما يرفع درجة سلامة وأمان القيادة.

كما أن مصابيح LED تمتاز بعمر افتراضي أطول من مصابيح الهالوجين، مما يسهم في تقليل التكاليف.

وأشار نادي ADAC إلى أن مصابيح LED تتوفر حاليا للكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية ومصابيح ركن السيارة، مؤكدا على ضرورة اختيار الأنواع المصرح باستخدامها من قبل الشركة الصانعة للسيارة.

وعلى الرغم من أنه يمكن لقائدي السيارة، الذين يتمتعون بمعرفة تقنية جيدة، تركيب مصابيح LED بأنفسهم، إلا أنه من الأفضل تركيبها لدى مركز فني متخصص؛ نظرا لأن التفاوتات الطفيفة في حامل المصباح في الكشافات الأمامية بصفة خاصة قد تتسبب في إبهار مستخدمي الطريق الآخرين.

ضوء LED نصائح عالم السيارات
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