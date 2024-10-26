نصائح مهمة ينبغي مراعاتها قبل تركيب الإطارات الشتوية لسيارتك

برلين - (د ب أ):

أوصى نادي السيارات ADAC الألماني بمراعاة بعض النقاط المهمة قبل تركيب الإطارات الشتوية؛ حيث ينبغي استبدالها بعد مرور 8 سنوات على إنتاجها، حتى إذا كانت تتمتع بعمق مداس كاف.

وأوضح الخبراء الألمان أن الإطارات بوجه عام والإطارات الشتوية بوجه خاص تتأثر بشدة بالعمر، وهو ما ينعكس على مرونتها وخصائصها ووظيفتها بشكل كبير.

وأشار الخبراء إلى أنه يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة من كود DOT على جانبي الإطار، على سبيل المثال (2218) تعني أنه تم إنتاج هذا الإطار في الأسبوع 22 من عام 2018.

ومن المهم أيضا قبل تركيب الإطارات الشتوية فحص عمق المداس وكذلك فحص الإطارات من حيث وجود تشققات ومسامية كبيرة ومرونة المادة المطاطية به، الأمر الذي ينعكس على خصائصه من حيث الثبات والتمسك بأرضية الطريق.

وأوصى الخبراء بألا يقل عمق مداس الإطارات الشتوية عن 4 ملم، وهو ما يضمن تماسكا جيدا بأرضية الطريق وتقليل مسافة الكبح، والذي يزيد بشكل كبير على الطرق الموحلة.