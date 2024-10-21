4 سيارات موديل 2025 تدخل في منافسة مع كيا إكسيد الجديدة بمصر

كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

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القاهرة - (مصراوي):

طرحت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل الحصري لعلامة كيا الكورية الجنوبية بمصر، موديل 2025 من السيارة إكسيد "Xceed" كروس أوفر الخدمية.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية، فإن كيا الجديدة تتوفر بثلاث فئات بسعر يبدأ من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا مليون و600 ألف جنيه.

تأتي كيا إكسيد 2025 بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 160 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر. كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 6 لتر تقريباً لكل 100 كم.

وبعد الإعلان عن أسعارها يتوقع أن تدخل سيارة كيا الجديدة مع عدد من السيارات موديل 2025 التي تندرج في نفس القطاع والشريحة السعرية.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أبرز 4 سيارات منافسة لسيارة كيا الجديدة:

ستروين C3 AirCross

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross موديل 2025 مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي ستروين C3 AirCross بأسعار رسمية تبدأ من 1.225.000 جنيه للفئة القياسية، و1.370.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بيجو 2008

بيجو 2008 تعد واحدة من أرخص سيارات الكروس أوفر الخدمية الأوروبية موديل 2025، وتتوفر في مصر بفئتين من التجهيزات وتعتمد جميعها على محرك ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تمتلك بيجو 2008 مجموعة شبه متكاملة من وسائل الأمان القياسية، يأتي في مقدمها أنظمة Abs - EBD - ESP -ASR - EBA، بالإضافة إلى 2 وسادة هوائية بالفئة الأولى و4 وسائد بالفئتين الثانية والثالثة، ومثبت ومحدد سرعه.

السيارة الجديدة مزودة أيضًا بحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية 180 درجة للمساعدة عند الرجوع للخلف، وحساسات إضاءة وأمطار، وتحذير للنقاط العمياء ومرآة مقصورة ذاتية التعتيم.

تبدأ أسعار بيجو 2008 الجديدة من 1.660.000 جنيه للفئة القياسية، و1.800.000 للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

أوبل كروس لاند

تعتمد أوبل كروس لاند على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تتوفر أوبل كروس لاند التي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر الخدمية موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 1.280.000 جنيه.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك موديل 2025 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة في السوق المصري بـ3 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.015.000 جنيه للفئة الأولى، و1.115.000 جنيه للفئة الثانية و1.65.000 للفئة الثالثة.

تعتمد جوك موديل 2025 على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.